İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, kentte beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği'nin olası bir tatil kararına ilişkin açıklamasını beklerken, mevcut bilgilere göre resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Valilik tarafından yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitim ve öğretimin normal şekilde devam etmesi öngörülüyor.

"KARAR RESMİ AÇIKLAMAYLA NETLEŞECEK"

Meteorolojik uyarılar, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitime ara verilmesi durumunda kararın kapsamı ve uygulanacağı bölgeler, resmi açıklamayla netleşecek. Yeni bir karar alınması halinde tatil uygulamasının hangi bölgeleri kapsayacağı ve hangi eğitim kurumlarında geçerli olacağı da aynı şekilde duyurulacak. Vatandaşların ve velilerin, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak olası açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin İstanbul'da etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Değerlendirmelere göre kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Rüzgâr hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilirken, kuvvetli yağışların su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağışların daha etkili olması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçeleri yağış uyarısı kapsamında yer alıyor. Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçeleri için benzer uyarılar yapılıyor.

Söz konusu ilçelerde yaşayanların ani su baskınlarına, kuvvetli rüzgâra ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması isteniyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması gerekiyor. Ancak bu ilçeler için yapılan hava durumu uyarıları, okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.