İstanbul'un Anadolu Yakası'nda iş yeri ve araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme ilişkin yürütülen çalışmada, silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışma başlattı. Polis çalışmalarında şüphelilerin nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları kapsamında 15 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.
Çalışmaların ardından bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 5 tabanca ve bin 720 fişek ele geçirildi.