İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkını ihaleye çıkaracak. İhale, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 11.00'de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İBB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, her bir uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı, gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işletilmek üzere ayrı ayrı ihaleye sunulacak.

İhalede her bir taşımacılık hakkı için 6 milyon 376 bin lira artı KDV muhammen bedel belirlendi. Katılımcılardan ayrıca 191 bin 280 lira geçici teminat istenecek.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek. Her katılımcı, ihale kapsamında tek bir uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı satın alabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerden İstanbul'da ikamet etme şartı aranacak. Katılımcıların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, ihale tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

İhaleye ilişkin teklifler, en geç 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.