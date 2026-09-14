Yangın, Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bitişik 3 gecekondunun birinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek diğer gecekondulara sıçradı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan gecekondular kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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