İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Silivri'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen bir araç ve adreste yapılan aramalarda toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 391 kilo 650 gram sıvı ve 15 kilo 150 gram kristal metamfetamin bulundu.

Aramalarda ayrıca 54 kilo 100 gram aseton, iki hassas terazi, iki test kiti ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.