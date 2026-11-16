İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, hareket halindeki kamyonete ve park halindeki otomobillere çarpan otomobilin de aralarında bulunduğu 6 araç hasar gördü. Yolda ve kaldırımda yürüyen yayalar yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DIE 671 plakalı otomobil, caddede hızla ilerlerken önce hareket halindeki kamyonete, ardından park halindeki otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YAYA SON ANDA ARAÇLARIN ARASINA SIĞINDI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla geldiği sırada yolda ve kaldırımda yayaların bulunduğu görüldü. Yoldaki bir yaya son anda kendini araçların arasına aldı. Otomobil ise önce kamyonete, ardından park halindeki araçlara çarptı.

“PATLAMA SESİ GİBİ BÜYÜK BİR SES GELDİ”

Çevrede kasap dükkanı bulunan Mehmet Khalou, kaza anını şöyle anlattı:

“Çalışıyorduk, patlama sesi gibi büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda zaten olanlar olmuştu, kaza yaşanmıştı. Şoförü indirip biraz su içirdik. Sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Polisi, esnaf çağırdı.”

Khalou, kazaya karışan diğer araçların çekiciyle götürüldüğünü söyledi.