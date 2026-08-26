Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları, komşu binada büyük hasara yol açtı. 24 Ağustos Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi'nde başlayan operasyon sırasında, kepçe ve kırıcılarla gerçekleştirilen işlemler, bitişikteki yapıya zarar verdi.

"İNSANLARIN TAHLİYESİ DAHİ SAĞLANMADAN YIKIMA BAŞLANMIŞ"

Olay sırasında evini ticari amaçla da kullanan Mehmet Adıyeke, koltuğunda rahatça uzandığı sırada bitişik dairenin duvarının çöktüğünü gördü. Adıyeke, durumu fark edip binadaki diğer sakinleri tahliye etmek zorunda kaldı.

Adıyeke, yaşananların ardından yetkililere yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Burada hem ikamet hem de ticari amaçla bulunduğum adreste, 24 Ağustos’ta yapılan kentsel dönüşüm yıkımı sırasında maalesef iş yerim ve buradaki birçok daire bu hale geldi. Bununla beraber hiçbir uyarı yapılmadan, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış" diyen Adıyeke, belediyeyi defalarca aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Adıyeke, Avcılar'ın en işlek meydanlarından birinde, çocukların ve ailelerin yoğun olduğu bir alanda bu tür bir riskin alındığını vurguladı. "Maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayın ardından çekilen cep telefonu görüntülerinde, yıkım sırasında kırılan duvarın yanı sıra ev ve iş yerindeki hasarlar net bir şekilde görülüyor. Yıkılan binadan kalan molozların yol kenarına yayıldığı ve araçların yıkım alanının hemen yanından geçtiği anlar da kayıtlara geçti.

Olayla ilgili tutanak tutulurken, Adıyeke ve maddi zarara uğrayan diğer sakinlerin şikayetçi olacağı öğrenildi.