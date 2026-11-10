İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde mesainin sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan caddelerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelinde yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

YAN YOL ÇALIŞMASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yoldaki şerit daralmasının etkisiyle D-100'de Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Maslak, Beşiktaş, Kabataş ile Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Çırağan ve Büyükdere caddeleri boyunca her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar'a bağlantı yollarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki Hasdal-Seyrantepe bölgesinde de trafik yoğun. Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

ANADOLU YAKASI'NDA KÖPRÜ BAĞLANTILARI YOĞUN

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe kesimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde de yoğunluk yaşanıyor.

Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda araçlar güçlükle ilerliyor.