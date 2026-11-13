İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş gününde mesainin sona ermesiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre oran, Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak kaydedildi.

GÜNEŞLİ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören çevresindeki kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Bahçelievler ile Bakırköy arasındaki güzergahlarda araçlar yavaş ilerliyor.

Esenler ve Bağcılar çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk oluştu. Bazı bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlarken Güneşli bağlantı yolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa çevresindeki ana arterlerin yanı sıra Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki yollarda da araç yoğunluğu etkili oldu. Haliç çevresi ile köprü bağlantılarında trafik akışı yavaşladı.

TEM'DE ÇİFT YÖNLÜ YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy ve Ataşehir çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor. Otoyolun Ataşehir ile Ümraniye arasında kalan kesiminde ise çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğunluk oluştu.