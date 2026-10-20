İstanbul’un Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde farklı tarihlerde kapılarını açık buldukları binalara giren şüpheliler, dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı.
Yanlarında getirdikleri poşetlere ayakkabıları dolduran şüphelilerin hırsızlık anları, binaların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin farklı apartmanlara girdiği, kapı önlerindeki ayakkabıları toplayıp uzaklaştığı görüldü.
Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.