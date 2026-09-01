Denizlerde 1 Eylül'de sona eren yasağın ardından başlayan balıkçılık avı sezonu için İstanbul'da tören düzenlendi. Kireçburnu Balıkçı İskelesi'nde yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Vali Davut Gül'ün selamlarını iletti.

Balıkçılığın insanlık tarihi kadar köklü bir meslek olduğunu belirten Kaya, "Tarım daha sonra gelişmiş. Dolayısıyla insanoğlu var olduğu andan itibaren bir şeyler avlayarak karnını doyurmaya başlamış ve bugüne kadar Cenab-ı Allah'ın sonsuz rahmetiyle yaratmış olduğu bu doğa da insanoğluna o ilk yaratılışından bu yana insanları beslemeye tarımıyla, doğasıyla devam ediyor. Burada elbette ki çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. İnsanların karnını doyuruyorsunuz ve bunu doğadan doyuruyorsunuz." diye konuştu.

"BÜYÜK ÖZVERİ GEREKTİRİYOR"

Balıkçılığın büyük bir özveri ve tutku gerektirdiğini dile getiren Kaya, balıkçıların helal rızık için gecenin ilerleyen saatlerinden gün ağarana kadar denizlerde emek verdiğini anlattı.

Tüm balıkçıları tebrik eden Kaya, şunları kaydetti:

"Allah sizleri kazalardan, belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun, bol olsun, ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları sofralarımıza bekliyoruz. Ne kadar çok balık tutarsanız, o balıkları inşallah daha ucuza yiyeceğiz. Bu memleketin ucuz balığa da ihtiyacı var. Hem sağlıklı hem doğal... Her sofranın en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Sofralarımızı bu nimetten mahrum bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Vira bismillah, rastgele."

Törene, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yüksekoğlu, İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kul, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile balıkçılar da katıldı.

İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in yaptığı duanın ardından balıkçılar denize uğurlandı.



