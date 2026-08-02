İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatlarının en fazla arttığı ve azaldığı ürünleri açıkladı. İTO'nun verilerine göre, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 199'unun fiyatı artarken, 68'inin fiyatı azaldı.

Fiyat artışında en belirgin değişim gıda ürünlerinde yaşandı. Bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün, yüzde 103,57 ile sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 98,71 ile çarliston biber, yüzde 41,77 ile dolmalık biber izledi. Gıda dışı ürünler arasında ise yüzde 37,44 ile araç kiralama ücreti (günlük), yüzde 29,25 ile kuru soğan, yüzde 27,27 ile ıspanak ve yüzde 25,43 ile akaryakıt (motorin/dizel) öne çıktı.

Diğer önemli fiyat artışları arasında yüzde 20,36 ile laboratuvar tahlil ücreti, yüzde 20,18 ile uzman doktor muayene ücreti ve ameliyat ücretleri, yüzde 19,33 ile oyuncak, yüzde 17,08 ile çilek, yüzde 15,58 ile şarap, yüzde 14,45 ile patates, yüzde 12,73 ile bira ve yüzde 12,38 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti yer aldı.

Fiyat düşüşünde ise meyve ve sebzeler öne çıktı. Bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün, yüzde 39,57 ile kiraz oldu. Kirazı yüzde 23,79 ile salatalık, yüzde 22,38 ile taze fasulye, yüzde 17,50 ile karpuz, yüzde 17,20 ile limon ve yüzde 16,69 ile kavun izledi.

Diğer fiyat düşüşleri arasında yüzde 10,77 ile kıvırcık salata, yüzde 7,48 ile portakal, yüzde 6,71 ile şeftali, yüzde 6,34 ile yumurta, yüzde 5,88 ile yeşil soğan ve yüzde 4,14 ile maydanoz sayılabilir. Giyim ve diğer ürünlerde ise yüzde 4,06 ile çocuk ayakkabısı, yüzde 3,99 ile kadın eteği, yüzde 2,94 ile kadın gömleği ve yüzde 2,68 ile patlıcan fiyatları geriledi.