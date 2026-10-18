İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce belirlenen cadde ve sokaklar, 18 Ekim’de saat 09.00’dan etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak. HANGİ YOLLAR KAPATILACAK? Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak caddeler şöyle: Zübeyde Hanım Caddesi

Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi

Semiha Şakir Caddesi

Rauf Denktaş Caddesi

Yunus Emre Caddesi

Seyitnizam Caddesi

Asım Kazancıgil Caddesi

Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi

Belgradkapı Caddesi

Demirhane Caddesi Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. sokaklar da araç trafiğine kapalı olacak. ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI Sürücüler, kapatılan yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarlarını kullanabilecek.

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