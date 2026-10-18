İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın uygulanacak trafik düzenlemesini açıkladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce belirlenen cadde ve sokaklar, 18 Ekim’de saat 09.00’dan etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.
HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak caddeler şöyle:
- Zübeyde Hanım Caddesi
- Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
- Semiha Şakir Caddesi
- Rauf Denktaş Caddesi
- Yunus Emre Caddesi
- Seyitnizam Caddesi
- Asım Kazancıgil Caddesi
- Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi
- Belgradkapı Caddesi
- Demirhane Caddesi
Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. sokaklar da araç trafiğine kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI
Sürücüler, kapatılan yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarlarını kullanabilecek.