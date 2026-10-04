KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak sınav öncesinde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav günü ulaşım düzenlemeleri oldu. İstanbul'da sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri, belirli şartları sağlamaları halinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre KPSS adayları ve sınav görevlileri, sınav günü toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiş saatinden 2 saat sonrasına kadar sürecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Bu kapsamda Metro İstanbul'un işlettiği metro ve raylı sistem hatları ile entegrasyona dahil diğer toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Adayların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için sınav giriş belgesi, sınav görevlilerinin ise görevli belgesi ibraz etmesi gerekiyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücretsiz ulaşım uygulaması 4 Ekim Pazar günü sınavın başlangıç saatinden 2 saat önce başlayacak ve sınavın bitiş saatinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

ANKARA'DA DA EK SEFER VAR

Ankara'da ise EGO Genel Müdürlüğü, KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle hafta sonu çalışma programına ek olarak 20 otobüs hattında 43 ek servis planladı. Böylece sınav merkezlerine ulaşımın sorunsuz sağlanması hedefleniyor.

Uzmanlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sınava girecek adayların sınav sabahı oluşabilecek yoğunluk nedeniyle ulaşım için erken yola çıkmaları gerektiğini hatırlatıyor.