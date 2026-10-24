İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak tören provası nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nın (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri ile bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, yolları saat 05.45 itibarıyla araç geçişine kapattı.

D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Akdeniz, Sofular, Halıcılar, Oğuzhan, Ordu ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu'nun güney istikametinden bulvara girişler de durduruldu.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Kaleboyu, Tatlıpınar ve Sulukule caddelerinden bulvara girişlere de izin verilmeyecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Kapatılan yolların tören provası tamamlanana kadar trafiğe açılmayacağı bildirildi. Sürücüler alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.