İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemeleri açıklandı. Vatan Caddesi ve Bağdat Caddesi'nin de aralarında bulunduğu güzergâhlarda trafik kısıtlaması uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Vatan Caddesi'ndeki kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.45'ten itibaren yolların kapatılmasına başlanacak. İlçe bazındaki listede ise Fatih'teki kapanış saati 07.00 olarak belirtildi. Yollar kutlama programlarının bitimine kadar kapalı kalacak; kesin bir açılış saati verilmedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

KADIKÖY'DE İKİ AYRI SAATTE KISITLAMA

Saat 07.00'den itibaren Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Bu bölüm için alternatif güzergâhlar Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolu olacak.

Saat 17.00'den itibaren ise Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümü ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Şemsettin Günaltay Caddesi ile D-100 Karayolu'nu kullanabilecek.

ÜSKÜDAR'DA HAREM SAHİL YOLU KAPANACAK

Üsküdar'da saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Alternatif yollar Doğancılar Caddesi, Tunusbağı Caddesi, Nuh Kuyusu Caddesi, Selimiye İskele Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi olarak belirlendi.

ATAŞEHİR BULVARI'NDA KADEMELİ KAPATMA

Ataşehir'de saat 08.00'den itibaren Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Bu düzenleme için alternatif yollar Meriç Caddesi, Sedef Caddesi ve Dicle Caddesi olacak.

Saat 16.00'dan sonra Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar da etkinlik bitimine kadar kapalı kalacak.

Bu saatten sonraki alternatif güzergâhlar Dereboyu Caddesi, Meriç Caddesi, Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM istikameti ve Dicle Caddesi olarak açıklandı.

FATİH'TE VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ KAPATILACAK

İlçe bazında açıklanan listeye göre saat 07.00'den itibaren Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvarın yan yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Fatih'te alternatif güzergâhlar Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve D-100 Karayolu olarak belirlendi.