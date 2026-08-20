İstanbul'da hava koşulları hızla ağırlaşıyor. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ilişkin yayımladığı raporda, şehri yeni bir sıcak hava dalgasının beklediğini belirtti.

Yapılan son simülasyon değerlendirmelerine göre, Afrika sıcaklarının etkisiyle bu hafta içi, özellikle bugün ve yarın yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşanabileceği belirtildi.

SICAKLIKLAR 50 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının, güneş altında 50 dereceye kadar çıkabileceği ifade edildi. Gelişmeler ve anlık hava durumu değişimleri yakından takip ediliyor.

"YURDUN TAMAMIYA YAKINI ETKİ ALTINDA"

AKOM'un "DİKKAT" başlığıyla yaptığı özel uyarıda, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiği vurgulandı. Bu iki farklı hava kütlesinin birleşimi, bölgede kalıcı bir sıcaklık artışı yaratacak.

AKOM'un uzun vadeli tahminleri de endişe verici. Önümüzdeki 7-10 günlük dönemde bölgede yağış beklenmediği açıklandı. Haftalık hava tahmin raporuna göre de 21-26 Ağustos tarihleri arasında kentte herhangi bir yağış beklenmiyor. Hava koşulları genellikle "az bulutlu ve açık" olarak tanımlanıyor.