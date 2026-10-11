Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD verilerine göre saat 22.08'de kaydedilen sarsıntının derinliği 7,96 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ardından gözler yeniden Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarına çevrilirken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının büyük bir depremin habercisi olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YALOVA DEPREMİ HANGİ FAY HATTINDA MEYDANA GELDİ?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova açıklarında meydana gelen depremin kamuoyunda tartışılan Büyük Marmara veya Adalar Fayı üzerinde gerçekleşmediğini belirtti. Sarsıntının, 1999 Gölcük depreminin ardından stres aktarımının yaşandığı ikincil fay kollarından kaynaklandığını ifade etti. Üşümezsoy, depremin yaklaşık 1 kilometrekarelik küçük bir fay düzleminde meydana gelen kırılmayla oluştuğunu söyledi.

"BÜYÜK DEPREM ÜRETME RİSKİ YOK"

Yalova açıklarındaki sarsıntıyı değerlendiren Üşümezsoy, depremin meydana geldiğini belirttiği tali fayların büyük bir deprem oluşturabilecek ölçekte olmadığını savundu. Söz konusu fay kollarında en fazla 5 büyüklüğü civarında depremler yaşanabileceğini ifade eden Üşümezsoy, bu yapılar için "Büyük deprem üretme riski yok" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamasında, küçük fay kollarındaki hareketliliğin ana fay hattındaki kırılmalarla aynı ölçekte değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

DEPREM İSTANBUL'DA NEDEN HİSSEDİLDİ?

Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin İstanbul'un Kartal, Tuzla ve Anadolu Yakası'nın kıyı kesimlerinde hissedilmesine de değinen Üşümezsoy, bu durumun bölgedeki fay geometrisiyle ilişkili olduğunu söyledi. Kuzeye, Tuzla yönüne doğru uzanan verev nitelikte ikincil fay kolları bulunduğunu belirten Üşümezsoy, küçük büyüklükteki sarsıntının İstanbul'da hissedilmesinde bu yapının etkili olduğunu ifade etti.

"ADALAR FAYI ÖLÜ BİR FAYDIR"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki Adalar Fayı hakkında daha önce dile getirdiği görüşünü de yineledi. Adalar Fayı üzerinde büyük bir deprem beklenmesinin bilimsel bir temeli bulunmadığını savunan Üşümezsoy, "Adalar Fayı ölü bir faydır" ifadelerini kullandı. Adalar çevresinde meydana gelen sarsıntıların ana fay hattından değil, bu hattı kuzey yönünde kesen daha küçük ikincil faylardan kaynaklandığını ileri sürdü. Üşümezsoy'un bu değerlendirmeleri, Marmara'nın deprem tehlikesine ilişkin tüm bilim insanlarının ortak görüşünü yansıtmıyor.

1999 GÖLCÜK DEPREMİNİN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Üşümezsoy, 1999 Gölcük depreminde ana fay hattının kırılmasıyla biriken stresin büyük ölçüde boşaldığını, ancak bu stresin bir bölümünün çevredeki ikincil fay kollarına aktarıldığını belirtti. Bu nedenle tali faylarda zaman zaman küçük ölçekli kırılmalar meydana gelebileceğini ifade etti. Yalova açıklarında kaydedilen 3,5 büyüklüğündeki son depremi de bu süreçle ilişkilendiren Üşümezsoy, sarsıntının büyük Marmara depremiyle doğrudan bağlantılı olmadığını savundu.