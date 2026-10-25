İstanbul Beyoğlu’nda 100 polisin katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı. Ekipler, denetim boyunca 3 bin 868 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulama, 24 Ekim saat 23.00 ile 25 Ekim saat 02.00 arasında gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 242,38 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 240 bin 200 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 65 fişek, 2 yivsiz av tüfeği ve tüfeklere ait 2 şarjör bulundu.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR DENETLENDİ

Ekipler, 24 umuma açık eğlence yeri, 2 daire, 13 park ve bahçe ile 7 cami ve mezarlığı kontrol etti.

Yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren 9 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 15 bin 876 lira idari para cezası uygulandı. Dilencilik ve çeşitli seyyar satış faaliyetlerinde bulunan 30 kişiye de toplam 52 bin 920 lira idari para cezası kesildi. Trafik denetimlerinde ise 29 araç ve 10 motosiklete cezai işlem yapıldı.

15 İŞLETMEYE İDARİ İŞLEM

Vergi memurları, 6 eğlence yerine toplam 1 milyon 148 bin lira para cezası kesilmesine yönelik işlem yaptı.

Tütün mamulleri kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle 15 işletme hakkında idari işlem uygulandı.