İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren Fatma Özçalışkan Özel Medfa Polikliniği'nde kadın müşterilerin gizli görüntülerinin kaydedildiği ve bazı sosyal medya platformlarında ücret karşılığında izletildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İş yerinde yapılan aramada gizli kamera düzenekleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ilk incelemelerde yaklaşık 14 bin video kaydı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada iş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran kişi tutuklandı.

BAKANLIK: KAPATILDI

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizlice çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlatıldığını, söz konusu merkezin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur."