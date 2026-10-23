İstanbul'da haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine ve kişilere yönelik saldırılarla bağlantılı olarak 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

ALTI AYRI OLAYLA BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin son iki ayda Arnavutköy ve Başakşehir'de iki ayrı iş yerinin, Bayrampaşa'da bir kafenin ve Esenyurt'ta bir otomobil galerisinin kurşunlanması olaylarına karıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Güngören'de bir aracın kundaklanması ve aynı ilçedeki bir döviz bürosuna yönelik gasp da şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen olaylar arasında yer aldı.

Baskın yapılan adreslerde üç ruhsatsız tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.