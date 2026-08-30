İstanbul'da ayçiçeği tarlalarında hasat öncesi hareketlilik başladı. İlçenin çeşitli kırsal kesimlerinde üretim yapan çiftçiler, bu sezonki verimin geçen yıla göre önemli ölçüde artmasını hedefliyor.

Geçen yıl yaklaşık 44 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin, bu sezon yüzde 20-25 oranında yükselmesi bekleniyor. Özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yoğun olarak yetiştirilen ayçiçeği, üreticiler için ön planda yer alıyor.

"REKOLTEDE EN AZ YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLİYORUM"

Çatalca'nın Bahşayış Mahallesi'nde 300 dekar alanda ayçiçeği yetiştiren Emre Uysal, bu sezonki yağışların ürüne olumlu yansıdığını vurguladı. Uysal, "Bizim bölgemiz nemli bölge. Yağış da bu sene oldukça fazla. Yeterli geldi ayçiçeklerine. O yüzden verimi bu sene daha yüksek bekliyoruz açıkça. Rekoltede geçen seneye göre en az yüzde 20'lik bir artış bekliyorum" dedi.

Uysal, ayçiçeğinin diğer ürünlere göre daha verimli olduğunu ve üreticiler için önemli bir çeşit olduğunu söyledi. Öte yandan, ürünün toprak verimliliği için dönüşümlü çiftçilik yapıldığını, bir yıl ayçiçeği ekilen arazinin diğer yıl buğday gibi öğe ayrıldığını ifade etti.

"YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Öte yandan, Çatalca'da dört kuşaktır çiftçilik yapan 40 yaşındaki Korkut Arıkan da iklimin bu sezon ayçiçeği için uygun geçtiğini belirtti. Arıkan, "Geçen seneden bu seneye iklimde yağmur koşulları çok güzel oluştu. Ayçiçeği direkt su istemeyen bir bitki ama yağmur suyuna da çok ihtiyaçı olan bir bitki. Bu yüzden bu sene iyi bir verim, dekarında iyi bir kilo bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Arıkan, ayçiçeğinin mayısta ekilip eylül ortalarında hasat edildiğin, buğdaya göre daha kısa bir eğitim sürecine sahip olduğunu anlattı.