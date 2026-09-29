İstanbul'da helikopter destekli denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden ekipler, il genelinde "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden oluşan ekipler, eş zamanlı olarak sahaya çıktı.
Denetimler, Taksim ve Üsküdar'da saat 20.00'de başladı. Ekipler, durdurdukları araçları detaylı şekilde kontrol etti. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulanarak Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.
Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.