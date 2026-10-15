İstanbul'da kuvvetli sağanağın aksattığı iki tramvay ve bir metro hattında seferler bu sabah yeniden başladı. Yağışın azalmasıyla T1 Kabataş-Bağcılar ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hatları ile M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü.

Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler kısmen yapılamamıştı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin yapılamadığı bu üç hatta ulaşımın normale döndüğünü bildirdi.