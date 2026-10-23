İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80'e kadar çıktı. Ana arter ve bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı güzergâhlarda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB CepTrafik uygulamasının verilerine göre yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.

AVRUPA YAKASI'NDA KAZA VE ARAÇ ARIZASI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Bakırköy, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Okmeydanı'ndaki araç arızası ile Büyükdere Caddesi'nin Maslak-Sanayi Mahallesi yönündeki hasarlı trafik kazası, bu bölgelerde trafik akışını aksatıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey-Esenyurt Gişeleri'nin Edirne istikameti ile Bahçeşehir-Esenyurt Bağlantı Yolu'nda da araçlar güçlükle ilerliyor.

Karaköy ile Beşiktaş Sahil Yolu'nda ve Dolmabahçe Sarayı önünde yoğunluk giderek artıyor. Kennedy Caddesi'nde, Avrasya Tüneli girişinde ise araçlar yavaş seyrediyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 83'E ULAŞTI

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu gözleniyor. D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Bazı toplu taşıma duraklarında da vatandaşlar yoğunluk nedeniyle sıra bekliyor.