Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.