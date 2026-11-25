İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kiremit yüklü TIR, park halindeyken hareket edip bir evin bahçesine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 43 FY 900 plakalı TIR’ın freni boşaldı. Hareket eden araç, evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. TIR’da ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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