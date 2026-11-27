İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen toprak kayması, 4 katlı binanın girişindeki yolun çökmesine neden oldu. Apartmanın elektrik hattında patlamalar yaşanırken binada yaşayanlar itfaiye tarafından tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57/3'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta temel çalışması sırasında toprak kaydı. İnşaat alanının yanındaki binanın giriş kısmında bulunan yol çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Tahliye edilenlerin otele yerleştirildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLET ÇUKURA DÜŞTÜ

Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, toprak kayması sonucu binanın girişinde park halinde bulunan motosikletin çukura düştüğü görüldü.

"KAPIYI AÇTIĞIMIZDA BİR ANDA PATLAMA OLDU"

Olay sırasında binada çalışan İsa Aran, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Binada çalışıyorduk. Biz doğalgazcıyız. Binada çalışma esnasında kapıyı açtığımızda bir anda patlama oldu. Elektrik püskürdü ve siyah duman binayı sardı. Ondan sonra pencereden baktığımızda yol çökmüş. Karşıdan karşıya geçemedik. Sonra yetkililer gelip bizi aşağıya indirdiler."

Binada yaşayan Abdürrahim Acar ise itfaiyenin arka taraftan giriş yaparak bina sakinlerini tahliye ettiğini söyledi. Acar, arka binada elektrik olmadığını ve sakinlerin binaya giriş yapamadığını belirtti.