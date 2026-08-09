Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G. (25), kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan metro istasyonuna geldi.
Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre durduruldu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.'nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşların kaçtığı anlar görülüyor.