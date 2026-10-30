İstanbul Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti üzerine polis eşliğinde girilen daireden 4 ton atık malzeme çıkarıldı. Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'taki daireden yayılan kokular nedeniyle mahalle sakinleri belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese polis, zabıta, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde eve giren ekipler, dairenin çöp ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Ev sahibi Hüseyin E.'nin bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla toplam 4 ton atık malzeme evden çıkarıldı. Ardından kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla dairede ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.

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