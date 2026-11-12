Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yaptığı İstanbul'da kuvvetli lodos, deniz ve metro ulaşımını aksattı. Bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edilirken fırtınanın 13 Kasım Cuma sabahı etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin açıklamasına göre Marmara'da rüzgarın 12 Kasım öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÜÇ VAPUR HATTINDA SEFERLER İPTAL

İBB Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Aşiyan-Üsküdar Hattı'ndaki seferler de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda ise hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

DENİZ SUYU YÜRÜYÜŞ YOLUNA ULAŞTI

Lodos özellikle sahil kesimlerinde etkili oldu. Bakırköy sahilinde yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar kuvvetli rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaptı.

Büyükçekmece'de ise dalgalar nedeniyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.

Beylikdüzü'nde vinç üzerinde çalışan bir operatörün rahatsızlanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveninin lodos nedeniyle sallanmasından korkan operatör, vinçten kendi imkanlarıyla indi.

İGDAŞ'TAN KARBONMONOKSİT UYARISI

İGDAŞ, lodos nedeniyle baca tıkanması tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya açıklamasında AKOM'un 12-13 Kasım için İstanbul genelinde kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı yaptığı hatırlatıldı.

Lodosun bacalı cihazlarda baca gazının geri tepmesine ve karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceğini belirten İGDAŞ, şu uyarılarda bulundu: