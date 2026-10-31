Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı.

KÖPRÜ SAAT 03.00'TE TRAFİĞE KAPANACAK

Maraton nedeniyle parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapanacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenecek organizasyon; 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere beş kategoride yapılacak.

42 kilometre için 8 bin 427, 15,5 kilometre için 14 bin 781, kurumsal koşu için 17 bin 471 ve halk koşusu için 5 bin kişi kayıt yaptırdı.

ANA YARIŞ SAAT 09.00'DA BAŞLAYACAK

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak. İlk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verilecek. 42 kilometrelik ana yarış ise saat 09.00'da başlayacak.

Üç grup halinde düzenlenecek 15,5 kilometre yarışının başlangıç saatleri 09.19, 09.38 ve 10.05 olacak. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de verilecek, halk koşusu ise saat 12.14'te başlayacak.

MARATON SULTANAHMET'TE SONA ERECEK

42 kilometrelik ana yarışta sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçerek Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak.

Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek atletler, buradan dönüş yapıp sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek. Yarış Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak.

15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak ve burada sona erecek. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise köprüden geçtikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak parkuru tamamlayacak.

43 ELİT ATLET YARIŞACAK

Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maratonun 42 kilometrelik parkurunda 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet mücadele edecek.

Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi; kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2026 Şevki Koru Türkiye Maraton Şampiyonası olarak kabul edilen organizasyonda yerli atletler de Türkiye şampiyonluğu için yarışacak.

TOPLAM ÖDÜL 12 MİLYON LİRAYI BULACAK

42 kilometre yarışını kadınlarda ve erkeklerde ilk sırada tamamlayan sporculara 50'şer bin dolar verilecek. Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlar 5'er bin dolar daha kazanacak.

Kadınlarda ve erkeklerde ilk sekize girecek atletlere verilecek para ödülü toplam 190 bin dolar olacak. Yerli atletler kategorisinde ilk beşe giren sporculara ise toplam 500 bin lira dağıtılacak.

Tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye giren atletlere verilecek para ödülü 12 milyon lirayı bulacak.