İstanbul’da son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedildi. Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, çalışmaları İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan koordine ediyor. Kent genelinde 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle müdahaleler devam ederken, saat 23.30 itibarıyla İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı.

İBB, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların güvenli alanlarda dinlenebilmesi için tüm sosyal tesislerini sabaha kadar açık tutacak. BELTUR’un 6 noktası da gece boyunca hizmet verecek. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 15 raylı sistem hattında seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı.

BEYKOZ’DA METREKAREYE 230,8 KİLOGRAM YAĞIŞ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son raporuna göre, İstanbul’da salı sabahından itibaren etkili olan sağanak yağışlarda son yılların en yüksek değerlerinden bazıları kaydedildi.

Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 170.2 kilogram yağış ölçüldü.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarı metrekarede 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştı. İstanbul’un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aşarken, bazı bölgelerde 200 kilogramın üzerine çıktı.

8 BİN 392 PERSONEL, 2 BİN 246 ARAÇLA MÜDAHALE

İBB, yağışın başladığı ilk saatlerden itibaren tüm birimleriyle alarma geçerken, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gelişmeleri AKOM’dan anlık olarak takip edip ilgili birimlerin yöneticileri de sahadaki ekiplerle sürekli iletişim halinde müdahaleleri koordine ediyor.

İstanbul genelinde 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle çalışmalar sürdürülüyor.

7 BİNE YAKIN İHBAR

İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711’i İSKİ’ye, 528’i Çözüm Merkezi’ne, 498’i İtfaiye’ye, 200’ü ise Yol Bakım ekiplerine iletildi.

Su baskınları, rögar taşmaları, yol çökmeleri, dere taşmaları ve ağaç devrilmelerine yönelik müdahaleler aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde yağıştan etkilenen yol ve alt geçitlerde gerekli trafik tedbirleri alınırken, ekipler su tahliyesi, temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle dere yatakları ve çevresindeki risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları, ilgili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.

İBB’NİN TÜM SOSYAL TESİSLERİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

İBB, yoğun yağış nedeniyle dışarıda kalan vatandaşların yağıştan korunabilmesi, güvenli bir ortamda dinlenebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla tüm sosyal tesislerini sabaha kadar açık tutacak.

Sosyal tesislerde vatandaşlara çay ve su ikram edilecek. İBB, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara gece boyunca destek sağlamayı sürdürecek.

BELTUR’UN 6 NOKTASI GECE BOYUNCA HİZMET VERECEK

İBB iştiraki BELTUR da yoğun yağış nedeniyle vatandaşların güvenli alanlarda dinlenebilmesi için belirlenen 6 noktada gece boyunca hizmet verecek.

Bu kapsamda Çubuklu Silolar, Müze Gazhane, Caddebostan, Bakırköy Sahil, Avcılar Denizköşkler ve Kartal noktaları sabaha kadar açık olacak.

15 RAYLI SİSTEM HATTINDA SEFERLER UZATILDI

İBB, olumsuz hava koşullarında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla raylı sistemlerde sefer saatlerini uzattı.

Metro İstanbul tarafından işletilen 10 metro hattında seferler saat 02.00’ye kadar devam etti.

Saat 02.00’ye kadar hizmet veren metro hatları:

M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı–Kirazlı. M2 Yenikapı–Hacıosman. M3 Bakırköy–Kayaşehir, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar–Sultanbeyli, M6 Levent–Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız–Mahmutbey, M8 Bostancı–Parseller, M9 Ataköy–Olimpiyat

Tramvay ve füniküler hatlarında da sefer saatleri uzatıldı.

T1 Kabataş–Bağcılar, T4 Topkapı–Mescid-i Selam ve T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatları da saat 02.00’ye kadar hizmet verdi.

Metrobüs seferleri de sabaha karar uzatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE AFAD İLE EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

Öte yandan İBB'nin, İstanbul Valiliği ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Özellikle dere yatakları ve çevresindeki riskler yakından takip edilirken, İSKİ ve ilgili İBB birimleri gerekli uyarıları yapıyor ve sahadaki kontrollerini sürdürüyor.

AKOM’DA ALARM DURUMU DEVAM EDİYOR

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gece boyunca beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Perşembe sabahı saat 10.00’a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgârın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İBB, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında da bulundu.

İBB, tüm birimleriyle alarm durumunu sürdürürken, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, ulaşımın aksamaması ve yağışın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına gece boyunca devam edecek.