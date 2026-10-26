İstanbul'un Beşiktaş, Tuzla ve Pendik ilçelerinde haraç almak amacıyla iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hedef aldıkları iş yerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri, yurt dışı numaralardan aradıkları mağdurları ölümle tehdit ettikleri belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada yaklaşık iki ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesinin ardından 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı.

Şüphelilerin kaldıkları evlerde ve bir otel odasında yapılan aramalarda, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. İş yerlerinin kurşunlandığı anların da güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

SİLAHI OTEL RESEPSİYONUNA TESLİM ETMİŞLER

Polisin, şüphelilerin bir olayda kullandıkları silahı otel resepsiyonuna teslim ettikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştığı belirtildi. Bunun üzerine resepsiyon çalışanı ve otel sahibi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı otel mühürlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.