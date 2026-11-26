İstanbul Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durduruldu. Araçtaki kar maskeli 3 şüpheli gözaltına alındı, aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Akşam saatlerinde devriye görevi yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Sürücünün uyarıya rağmen kaçması üzerine sokak aralarında takip başladı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Takip sırasında meydana gelen kazalarda çok sayıda araçta hasar oluştu. Bazı araçlara da kurşun isabet etti.

SİLAHLI EYLEM HAZIRLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Yunus polislerinin durdurduğu otomobilde bulunan M.A., A.O.E. ve F.A. yakalandı. Araçta kalaşnikofun yanı sıra kar maskeleri ve çeşitli malzemeler bulundu.

Şüphelilerin silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, eylemin amacının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Üç şüpheli, işlemleri için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

EVİNİN AYNI GECE 3 KEZ KURŞUNLANDIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de trafikte yaşadığı tartışmanın ardından evinin aynı gece 3 kez kurşunlandığı iddia edildi. Eve yönelik saldırı iddialarıyla bu olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

“SİLAH SESLERİNİ DUYDUK”

Mahalle sakini Yusuf Can, takip sırasında araçların hasar gördüğünü belirterek, “Bir araca da kurşun isabet etti. 6-7 araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler” dedi.

Olay sırasında silah sesleri duyduğunu söyleyen mahalle sakini Osman Özkurt ise polislerle şüphelilerin karşılıklı ateş açtığını öne sürdü. Özkurt, “Silah seslerini duyduk. Onlar polislere, polisler de onlara sıktı. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben, Kaleşnikofu gördüm” diye konuştu.