İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak tören provası nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, provanın yapılacağı cadde ve yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

VATAN CADDESİ'NE GİRİŞLER KAPATILDI

Adnan Menderes Bulvarı'nın gidiş ve geliş yönleri ile D-100'ün kuzey ve güney istikametlerinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden bulvara girişler trafiğe kapatıldı.

Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı'na girişler de kapatılan güzergahlar arasında yer aldı. Bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de katılım sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.