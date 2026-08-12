Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Mehmet A. restorana müşteri gibi girerek bir süre vakit geçirdi. Daha sonra belinden çıkardığı silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, saldırıda yaralandığı belirlenen iki kişinin ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINDA KAYDEDİLDİ

Olayı takip eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda şüpheli Mehmet A.'nın silahlı saldırı yaptığı ve ardından kaçtığı anlar yer aldı. Görüntülerde, şüphelinin ateş etmesinin ardından kucağında bebeği olan bir kadın ile diğer müşterilerin panikle kaçtığı görüldü. Ekipler, bu görüntüler ışığında şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

ŞÜPHELİNİN 55 SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli Mehmet A. üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydının olduğu belirlendi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.