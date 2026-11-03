İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde şiddetini artıran gök gürültülü sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı caddelerde yağışın etkisiyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelinde, Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

13 İLÇEDE CADDELER SUYLA DOLDU

Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Yoldan geçen motosikletliler ve vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar durakların altına sığındı. Bazıları şemsiyelerini açarken sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tenteleri altında ve bina girişlerinde bir süre bekledi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ise bazı turistler yağışa rağmen yürümeye devam etti. Bazı turistler de sağanak altında fotoğraf çektirdi.