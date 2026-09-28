Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.

ALT GEÇİT SU BASTI

Bazı bölgelerde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastırdı.

Zincirlikuyu'da su basan alt geçitte ekiplerin çalışması sürüyor. Araç trafiğine kapatılan alt geçitte su tahliyesinin sabaha kadar süreceği öğrenildi.

YOL ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Fatih'te Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çöktü. Çökme sonucu oluşan çukura bir otomobil ve kamyonet girdi. Çevredeki vatandaşlar, araçları iterek çukurdan çıkardı. Yola şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta yağış nedeniyle binaların arasında kalan arsada toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalarda yaşayan 25 kişi tahliye edildi. Bölge, şerit çekilerek emniyet altına alındı.

MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Esenler'de yağış nedeniyle Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosiklet devrildi. Yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve motosiklet savruldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOPARK SU BASTI

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı. Vatandaşlar, otoparkta bulunan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkardı.

Yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.