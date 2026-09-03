Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüSelami Küçükoğlu İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A. idaresindeki 34 MHZ 207 plakalı otomobil, İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta şarampole devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde otomobilin altında kalan sürücü M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.