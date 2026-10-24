İstanbul'da buluşan sekiz ülkenin dışişleri bakanları, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldı.

R4 Grubu ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarının toplantısı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, çatışmalara müzakerelerle kalıcı çözümler bulunması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözüm aranmasının gerekliliğine işaret edildi.

Bakanların, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.

İRAN'DAN KARADENİZ'E UZANAN GÜNDEM

Toplantıda ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm ihtiyacı ele alındı.

Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti'ne yönelik saldırıları da görüşülen konular arasında yer aldı.

Bakanlar ayrıca seyrüsefer güvenliği ve serbestisi ile Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında ve Karadeniz'de tırmanan gerilimi değerlendirdi.

Ortak bildiride, bakanların bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi amaçlayan diplomatik çabalara katkı sunmayı sürdürecekleri belirtildi.

Bu çabaların, ele alınan meselelerin güvenlik, ekonomi ve ticaret üzerindeki yansımalarını da kapsadığı kaydedildi.