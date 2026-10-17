İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından su baskınları ve selin yaşandığı bölgelerde kayıp oldukları bildirilen kişileri arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çalışan arama kurtarma ekipleri, Kağıthane, Cendere, Alibeyköy ve Ayazağa'daki dere yataklarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Derelerin Haliç'e döküldüğü noktalar ile Haliç bölgesinde de arama yapılıyor. Çalışmalarda dronlar ve sonar cihazları kullanılıyor. Kemerburgaz'da çalışmaların koordineli ve etkin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan gönüllüler de ekiplere destek veriyor. CENDERE'DE ONLARCA ARAÇ PLAKASI ORTAYA ÇIKTI Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakalar kaldırıma bırakıldı.

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