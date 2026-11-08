İstanbul'u etkileyen Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, soğuk hava sistemi çarşamba gününe kadar bölgede etkili olacak.

Türkiye'nin büyük bölümünü de etkileyen sistem nedeniyle İstanbul'da hafta ortasına kadar parçalı bulutlu hava bekleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde yer yer hafif yağış geçişleri görülebileceği belirtiliyor. Bu süreçte sıcaklıkların 12-14 derece civarında, mevsim normallerinin altında ve kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

PAZAR SABAHI 7 DERECE BEKLENİYOR

AKOM'un 8 Kasım Pazar günü için tahminine göre sıcaklık sabah saatlerinde 7 dereceye kadar düşecek. Öğle saatlerinde 12 dereceye çıkması beklenen sıcaklığın, akşam 9, gece ise 8 dereceye gerileyeceği öngörülüyor.

Nem oranının yüzde 50 ile 75 arasında olması, rüzgârın poyrazdan saatte 10-25 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Tahmin edilen yağış miktarı ise metrekareye 1-3 kilogram.

SALI GÜNÜ HAFİF YAĞMUR TAHMİNİ

9 Kasım Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 7, en yüksek sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

10 Kasım Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklığın 8-13 derece, yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında olması bekleniyor.

11 Kasım Çarşamba günü sıcaklığın 9-16 derece, 12 Kasım Perşembe günü ise 12-18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMA ISINMA, CUMARTESİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Haftanın ikinci yarısından itibaren sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. AKOM'un tahminine göre 13 Kasım Cuma günü sıcaklık 20 dereceye kadar ulaşacak, yağış beklenmiyor.

14 Kasım Cumartesi günü ise çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklığın 10-15 derece arasında seyretmesi, yağış miktarının metrekareye 5-12 kilogram olması bekleniyor.