İstanbul'da hafta ortasında etkili olan sıcak hava dalgası, Cuma gününden itibaren sona erecek. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü için yayımladığı raporda, hava koşullarında önemli bir değişim olacağını belirtti.

Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24°C olarak ölçülürken, öğle saatlerinde termometreler 31°C'yi gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25°C, gece ise 22°C olması bekleniyor. Kent genelinde rüzgarın poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise kuvvetlice (10-40 km/s) esmesi öngörülüyor.

"CUMA GÜNÜ SERİN HAVA ETKİSİ BAŞLIYOR"

AKOM, İstanbulluları Cuma günü yaşanacak ani hava değişimine karşı uyardı. Raporda, hafta boyunca havada çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken, Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 1 ila 3°C üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, Cuma günü itibarıyla yerini daha serin bir havaya bırakacağı belirtildi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29°C aralığına gerileyeceği ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahminine göre, 28 Ağustos Cuma günü metrekareye 3-7 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

29 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu hava hakim olacak, sabah saatlerinde yağmurlu olan hava, sıcaklığın 20-27°C aralığında seyretmesiyle devam edecek. Bu gün metrekareye 2-5 kg arası yağış düşecek.

Hafta sonu ve sonraki günlerde hava tablosu nispeten daha stabil olacak. 30 Ağustos Pazar günü parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, yağış beklenmiyor. 31 Ağustos Pazartesi ve 1 Eylül Salı günlerinde de az bulutlu ve açık hava hakim olacak, sıcaklıklar 21-30°C aralığında seyredecek.