İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) raporuna göre kentte hafta ortasında sıcaklıklar yükselecek, cuma günü ise aralıklı yağmur etkili olacak. Salı günü 21, çarşamba 22, perşembe 21 derece olması beklenen sıcaklıklara parçalı ve az bulutlu hava eşlik edecek.

CUMA VE PAZAR YAĞMUR GELECEK

Cuma günü yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi parçalı bulutlu havanın ardından pazar günü yeniden yağmur bekleniyor. Pazar günü en yüksek sıcaklığın 19 derece, yağış miktarının ise metrekareye 3-7 kilogram olması öngörülüyor.

BUGÜN LODOS ESECEK

AKOM'un 19 Ekim Pazartesi gününe ilişkin tahmininde İstanbul'da parçalı bulutlu hava ve yağışsız bir gün bekleniyor. Sıcaklığın sabah 14, öğle saatlerinde 18, akşam 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Güneybatı yönünden esecek lodosun saatte 10-35 kilometre hıza ulaşması, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü.

YENİ SİSTEM AKDENİZ'DEN GELECEK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, cuma günü Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir sistemin Trakya üzerinden Marmara'ya ulaşacağını söyledi. Sistemin İstanbul'da gök gürültülü sağanağa neden olabileceğini belirten Tek, ayrıntıların çarşamba ya da perşembe günü netleşeceğini ifade etti.

BATI KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın güneybatı ve batı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinin rüzgardan en çok etkilenecek yerler olacağı, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın ilk saatlerde 8 bofora ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreyi bulabileceği bildirildi. Dalga yüksekliğinin Marmara'da 0,5-1,5 metre, Ege ve Akdeniz'de 1-2 metre olması bekleniyor. MGM, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Hatay genelinde aralıklı, Adana'nın kuzey ve güneydoğu ilçelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Trabzon ve Rize'de öğleden sonra, Gümüşhane çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer sağanak tahmin ediliyor. Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı ilçelerinde de öğle saatlerinde yağış geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Van'da ise yağışlı havanın hafta ortasına kadar sürmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ARTACAK

MGM'ye göre pazartesi günü doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin altında seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren güney ve batıdan başlayarak artması bekleniyor.

Bursa'da pazartesi 19 derece olan sıcaklığın perşembe günü 23 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara'da haftanın başında 14-15 derece olan gündüz sıcaklıklarının hafta ortasında 18-20 dereceye yükselmesi öngörülüyor. İzmir'de sıcaklığın hafta ortasında 25-26 dereceye ulaşması, Antalya ve Adana'da ise 25-30 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Adil Tek'in tahminine göre de Akdeniz ve Güneydoğu'da hafta ortasında 28-30 dereceler görülebilir.