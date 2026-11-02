İstanbul'da 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta içinde düşmesi, pazar günü ise en düşük 7 dereceye inmesi bekleniyor. AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahminine göre kentte hafta boyunca çoğunlukla kapalı hava ve aralıklarla sağanak geçişleri görülecek.

AKOM'un “Dikkat” başlığıyla paylaştığı uyarıda, İstanbul dahil bölgede sıcaklıkların hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtildi. Günlük tahminlerde perşembe günü 10-14, cuma günü ise 9-13 derece aralığı öngörülüyor.

EN FAZLA YAĞIŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ BEKLENİYOR

3 Kasım Salı günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın 15 ile 20 derece arasında değişeceği, metrekareye 5 ile 15 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

4 Kasım Çarşamba günü havanın çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklık tahmini 14-17 derece. Haftanın en fazla yağışının beklendiği çarşamba günü metrekareye 10 ile 20 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

5 Kasım Perşembe günü yağışın etkisini azaltması bekleniyor. Çok bulutlu ve hafif yağmurlu havayla birlikte metrekareye 2 ile 5 kilogram yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 10 ile 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

6 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu hava öngörülüyor, yağış beklenmiyor. Günün en düşük sıcaklığı 9, en yüksek sıcaklığı 13 derece olarak tahmin ediliyor.

7 Kasım Cumartesi günü parçalı bulutlu havanın sürmesi, sıcaklığın 8 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor.

8 Kasım Pazar günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Haftanın en düşük sıcaklığı olan 7 derecenin pazar günü görülmesi, gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise 13 derece olması bekleniyor.