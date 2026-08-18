İstanbul'da bugün güneşli bir gök yüzü hakim olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son tahminlerine göre, hava sıcaklığı 31 derece olacak. Ancak sıcaklık her geçen gün kademe kademe artacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK TAVAN YAPACAK

Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye ulaşırken, perşembeye gelindiğinde tavan yapacak. Perşembe günü hava sıcaklığının 35-36 dereceye yükselmesi bekleniyor. Haftanın geri kalanında sıcaklığın aynı şekilde yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

HEM AFRİKA HEM BASRA ÜZERİNDEN GELİYOR

İstanbul bu yılın yaz aylarını poyraz etkisiyle nispeten daha rahat geçirmişti. Ancak hem Afrika hem de Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası, megakenti bunaltacak. Sıcak hava dalgalarının perşembe günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Bu dalgalar 10 gün boyunca etkili olacak.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yurt genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusunda yerel sağanak yağış etkili olacak.

Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Megakent İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 29 derece olacak. Başkent Ankara'da sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.

Trakya'da Edirne 35 derece, Marmara'nın güneyinde Bursa 32, Balıkesir 34 derece olacak. Ege'de bunaltan sıcaklar etkili olacak. İzmir 33, Manisa 35, Aydın 36 derece olacak. Akdeniz'de Antalya ve Adana 34 derece. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman civarları 35-36 derece arasında seyredecek.

Sağanak geçişlerinin etkili olması beklenen Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize 27, Ardahan 36 derece olacak.