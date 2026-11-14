İstanbul ve Edirne'de kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda toplam 282 tabanca ve 150 namlu ele geçirildi.
İstanbul ve Edirne'de kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda toplam 282 tabanca ve 150 namlu ele geçirildi.
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