İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle raylı sistemlerin sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattının saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini açıkladı.

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SEFERLERİ UZATILAN METRO HATLARI

Düzenleme kapsamında saat 02.00'ye kadar hizmet verecek metro hatları şöyle:

  • M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B: Yenikapı-Kirazlı
  • M2: Yenikapı-Hacıosman
  • M3: Bakırköy-Kayaşehir
  • M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5: Üsküdar-Sultanbeyli
  • M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
  • M7: Yıldız-Mahmutbey
  • M8: Bostancı-Parseller
  • M9: Ataköy-Olimpiyat

TRAMVAY VE FÜNİKÜLERLER DE 02.00'YE KADAR ÇALIŞACAK

T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatlarında da seferler saat 02.00'ye kadar sürdürülecek.

F1 Taksim-Kabataş ile F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları da aynı saate kadar hizmet verecek.

M9'DA TEKNİK ARIZA: BİR BÖLÜMDE ÜCRETSİZ OTOBÜS

Metro İstanbul, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferlerinin Çobançeşme-Olimpiyat istasyonları arasında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ataköy-Çobançeşme istasyonları arasında ise ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlandığı belirtildi.