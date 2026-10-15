İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle raylı sistemlerin sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattının saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini açıkladı.

SEFERLERİ UZATILAN METRO HATLARI

Düzenleme kapsamında saat 02.00'ye kadar hizmet verecek metro hatları şöyle:

M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B: Yenikapı-Kirazlı

M2: Yenikapı-Hacıosman

M3: Bakırköy-Kayaşehir

M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5: Üsküdar-Sultanbeyli

M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7: Yıldız-Mahmutbey

M8: Bostancı-Parseller

M9: Ataköy-Olimpiyat

TRAMVAY VE FÜNİKÜLERLER DE 02.00'YE KADAR ÇALIŞACAK

T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatlarında da seferler saat 02.00'ye kadar sürdürülecek.

F1 Taksim-Kabataş ile F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları da aynı saate kadar hizmet verecek.

M9'DA TEKNİK ARIZA: BİR BÖLÜMDE ÜCRETSİZ OTOBÜS

Metro İstanbul, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferlerinin Çobançeşme-Olimpiyat istasyonları arasında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ataköy-Çobançeşme istasyonları arasında ise ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlandığı belirtildi.