İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle raylı sistemlerin sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattının saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini açıkladı.
SEFERLERİ UZATILAN METRO HATLARI
Düzenleme kapsamında saat 02.00'ye kadar hizmet verecek metro hatları şöyle:
- M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B: Yenikapı-Kirazlı
- M2: Yenikapı-Hacıosman
- M3: Bakırköy-Kayaşehir
- M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5: Üsküdar-Sultanbeyli
- M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
- M7: Yıldız-Mahmutbey
- M8: Bostancı-Parseller
- M9: Ataköy-Olimpiyat
TRAMVAY VE FÜNİKÜLERLER DE 02.00'YE KADAR ÇALIŞACAK
T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatlarında da seferler saat 02.00'ye kadar sürdürülecek.
F1 Taksim-Kabataş ile F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları da aynı saate kadar hizmet verecek.
M9'DA TEKNİK ARIZA: BİR BÖLÜMDE ÜCRETSİZ OTOBÜS
Metro İstanbul, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferlerinin Çobançeşme-Olimpiyat istasyonları arasında gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ataköy-Çobançeşme istasyonları arasında ise ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlandığı belirtildi.