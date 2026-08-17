Sultangazi'de bir inşaat projesinde toprak kayması yaşanması üzerine çevre güvenliğini sağlamak amacıyla sokak trafiğe kapatıldı. Olay, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2275 Sokak'ta gerçekleşti.

İnşaatın güvenlik görevlisi, temel kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması olduğunu fark edip itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakta detaylı bir inceleme yaptı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Yapılan kontrollerde sokak zemininde çatlaklar olduğu tespit edildi. Bu durumun yaratabileceği riskler göz önünde bulundurularak polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Zabıta ekipleri de şerit çekerek bölgeye giriş-çıkışı kısıtladı.

Polis ekipleri, toprak kaymasının nedenleri ve çevre güvenliği açısından kapsamlı bir inceleme başlattı.